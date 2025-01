Lazio Fiorentina, futuro in bilico per Palladino: il suo gesto per preparare la sfida dell’Olimpico

Lazio Fiorentina, il tecnico viola Raffaele Palladino è stato autore di questo gesto per compattare il gruppo in vista del match dell’Olimpico

Domenica 26 gennaio alle ore 20:45 Lazio e Fiorentina si sfideranno nel match dell’Olimpico, valido per la 22esima giornata di Serie A. Il futuro del tecnico viola Raffaele Palladino è in bilico e, come riportato da La Repubblica, ha deciso di organizzare una cena con tutto lo staff ed i giocatori per compattare il gruppo in questo momento complicato.

Inoltre, c’è da sottolineare come la Fiorentina abbia qualche giorno in più per preparare la partita di domenica. Infatti, questa settimana non ci sarà la Conference League, al contrario dell’Europa League.