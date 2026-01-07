Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti - Lazio News 24

News
Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti
Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!
La Lazio e la Fiorentina si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Simone Sozza della sezione di Seregno. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Paolo Vanoli nella sfida valida per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO FIORENTINA 2-2
97′ Ammonizione per Nicolussi Caviglia
94′ PEDROOOOOO! Pareggio dal dischetto dell’attaccante spagnolo, il quale la mette all’angolino senza lasciare speranza a De Gea
94′ Rigore per i biancocelesti, Comuzzo trattiene Zaccagni in modo ingenuo
92′ Sostituzioni – Nicolussi Caviglia e Marì per Gudmundsson e Parisi
6 minuti di recupero
89′ Gudmundsson dal dischetto porta in vantaggio i viola. Rigore sospetto dato da Sozza dopo essere stato richiamato dal VAR
83′ Ammonizione per Zaccagni: era diffidato, salta la prossima
79′ Sostituzione – Lazzari (sospetto infortunio muscolare) lascia il posto ad Hysaj
74′ Salvataggio di De Gea su Gila! Il difensore svetta sul secondo palo e schiaccia, il portiere di Vanoli compie un autentico miracolo
72′ Sostituzione – Pedro rileva Isaksen
71′ Ammonizione per Fagioli
68′ Sostituzioni – Solomon e Ranieri per Gosens e Ndour
66′ Biancocelesti pericolosi ad ondate, Zaccagni spreca una buonissima occasione tenendo troppo la palla all’interno dell’area
60′ Sostituzione – Kean rileva Piccoli
56′ Gosens trova subito il gol del pari! Assist perfetto di Fagioli che serve l’ex Inter, il quale fulmina Provedel con un diagonale che va ad insaccarsi nell’angolino opposto
55′ Ammonizione per Parisi
53′ CATALDIIIIIII, CHE GOLLLL! Il centrocampista raccoglie la palla al limite, dribla un avversario e serve Vecino. L’uruguaiano chiude l’uno-due e mette il compagno a tu per tu con De Gea, dove Cataldi non sbaglia
48′ Toscani ancora pericolosi! Palla verso il primo palo alla ricerca di Gudmundsson che colpisce di tacco, para il portiere dei biancocelesti
46′ Mandragora prova subito a spavenatare Provedel, ma Lazzari lo chiude bene
Inizia il secondo tempo
Finisce il primo tempo: intervallo
48′ Corner dalla destra alla ricerca di Gila, la difesa viola respinge verso Isaksen: tiro al volo e palla altissima
3 minuti di recupero
39′ Cancellieri prova a rendersi pericoloso: l’attaccante di Sarri riceve palla sulla sinistra e cerca subito la conclusione. Palla alta sopra alla traversa della porta difesa da De Gea
31′ Palla pericolosa di Parisi per Piccoli, l’ex attaccante del Cagliari non controlla per pochi centimetri all’interno dell’area di rigore bianceleste
30′ Infortunio per Basic, il quale lascia il campo toccandosi l’anca: Vecino entra al suo posto
26′ Ammonizione per Cancellieri
21′ Ammonizione per Gosens
20′ Ammonizione per Pongracic
17′ Occasioni in serie per i biancocelesti! Gila viene murato prima da Fagioli sulla linea, dopo da Mandragora sul tap in
16′ Isaksen spreca tutto! Ripartenza veloce in due contro due, sbaglia sull’ultimo passaggio per Cancellieri e vanifica una grande occasione
14′ Grande occsione! Basic si rende pericoloso con una conclusione dopo un inserimento, parata di De Gea
10′ Guendouzi si defila e entra in area di rigore da destra, traversone per Isaksen: l’attaccante viene anticipato, ma l’arbitro segnala una rimessa dal fondo
5′ Cancellieri riceve palla sulla destra e prova subito il tiro a giro, Pongracic lo mura
Inizia la partita dell’Olimpico!
TABELLINO LAZIO FIORENTINA 1-2
GOL: 53′ Cataldi (L), 56′ Gosens (F), 89′ Gudmundsson (F), 94′ Pedro (L)
AMMONIZIONI: 20′ Pongracic (F), 21′ Gosens (F), 26′ Cancellieri (L), 55′ Parisi (F), 71′ Fagioli (F), 83′ Zaccagni (L), 97′ Nicolussi Caviglia (F)
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79′ Hysaj), Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29′ Vecino); Isaksen (72′ Pedro), Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Behlayane, Prostvgaard, Rovella, Serra, Tavares. Allenatore: Maurizio Sarri
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (68′ Ranieri); Mandragora, Fagioli, Ndour (68′ Solomon); Parisi (92′ Marì), Piccoli (60′ Kean), Gudmundsson (92′ Nicolussi C.). A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Koauamé, Sohm. Allenatore: Paolo Vanoli
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno
1° ASSISTENTE: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia
2° ASSISTENTE: Vittoria Gioia della sezione di Nola
QUARTO UOMO: Valerio Crezzini della sezione di Siena
VAR: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce
AVAR: Alessandro Prontera della sezione di Bologna
LEGGI ANCHE: De Grandis: «Sono spaventato da come continuerà il calciomercato della Lazio! Ora…»
News
Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI
Pagelle Lazio Fiorentina: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per la giornata del campionato di Serie 2025-2026 Lazio...
Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti
Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026....
Lazio, Zaccagni ammonito contro la Fiorentina: salterà l’Hellas Verona
Lazio, il giocatore era già diffidato ed è stato ammonito nel corso del match contro la Fiorentina: salterà la sfida...