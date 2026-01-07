 Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti

Published

2 ore ago

on

By

Pedro
Pedro

Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

La Lazio e la Fiorentina si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Simone Sozza della sezione di Seregno. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Paolo Vanoli nella sfida valida per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO FIORENTINA 2-2

97′ Ammonizione per Nicolussi Caviglia

94′ PEDROOOOOO! Pareggio dal dischetto dell’attaccante spagnolo, il quale la mette all’angolino senza lasciare speranza a De Gea

94′ Rigore per i biancocelesti, Comuzzo trattiene Zaccagni in modo ingenuo

92′ Sostituzioni – Nicolussi Caviglia e Marì per Gudmundsson e Parisi

6 minuti di recupero

89′ Gudmundsson dal dischetto porta in vantaggio i viola. Rigore sospetto dato da Sozza dopo essere stato richiamato dal VAR

83′ Ammonizione per Zaccagni: era diffidato, salta la prossima

79′ Sostituzione – Lazzari (sospetto infortunio muscolare) lascia il posto ad Hysaj

74′ Salvataggio di De Gea su Gila! Il difensore svetta sul secondo palo e schiaccia, il portiere di Vanoli compie un autentico miracolo

72′ Sostituzione – Pedro rileva Isaksen

71′ Ammonizione per Fagioli

68′ Sostituzioni – Solomon e Ranieri per Gosens e Ndour

66′ Biancocelesti pericolosi ad ondate, Zaccagni spreca una buonissima occasione tenendo troppo la palla all’interno dell’area

60′ Sostituzione – Kean rileva Piccoli

56′ Gosens trova subito il gol del pari! Assist perfetto di Fagioli che serve l’ex Inter, il quale fulmina Provedel con un diagonale che va ad insaccarsi nell’angolino opposto

55′ Ammonizione per Parisi

53′ CATALDIIIIIII, CHE GOLLLL! Il centrocampista raccoglie la palla al limite, dribla un avversario e serve Vecino. L’uruguaiano chiude l’uno-due e mette il compagno a tu per tu con De Gea, dove Cataldi non sbaglia

48′ Toscani ancora pericolosi! Palla verso il primo palo alla ricerca di Gudmundsson che colpisce di tacco, para il portiere dei biancocelesti

46′ Mandragora prova subito a spavenatare Provedel, ma Lazzari lo chiude bene

Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo: intervallo

48′ Corner dalla destra alla ricerca di Gila, la difesa viola respinge verso Isaksen: tiro al volo e palla altissima

3 minuti di recupero

39′ Cancellieri prova a rendersi pericoloso: l’attaccante di Sarri riceve palla sulla sinistra e cerca subito la conclusione. Palla alta sopra alla traversa della porta difesa da De Gea

31′ Palla pericolosa di Parisi per Piccoli, l’ex attaccante del Cagliari non controlla per pochi centimetri all’interno dell’area di rigore bianceleste

30′ Infortunio per Basic, il quale lascia il campo toccandosi l’anca: Vecino entra al suo posto

26′ Ammonizione per Cancellieri

21′ Ammonizione per Gosens

20′ Ammonizione per Pongracic

17′ Occasioni in serie per i biancocelesti! Gila viene murato prima da Fagioli sulla linea, dopo da Mandragora sul tap in

16′ Isaksen spreca tutto! Ripartenza veloce in due contro due, sbaglia sull’ultimo passaggio per Cancellieri e vanifica una grande occasione

14′ Grande occsione! Basic si rende pericoloso con una conclusione dopo un inserimento, parata di De Gea

10′ Guendouzi si defila e entra in area di rigore da destra, traversone per Isaksen: l’attaccante viene anticipato, ma l’arbitro segnala una rimessa dal fondo

5′ Cancellieri riceve palla sulla destra e prova subito il tiro a giro, Pongracic lo mura

Inizia la partita dell’Olimpico!

TABELLINO LAZIO FIORENTINA 1-2

GOL: 53′ Cataldi (L), 56′ Gosens (F), 89′ Gudmundsson (F), 94′ Pedro (L)

AMMONIZIONI: 20′ Pongracic (F), 21′ Gosens (F), 26′ Cancellieri (L), 55′ Parisi (F), 71′ Fagioli (F), 83′ Zaccagni (L), 97′ Nicolussi Caviglia (F)

ESPULSIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79′ Hysaj), Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29′ Vecino); Isaksen (72′ Pedro), Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Behlayane, Prostvgaard, Rovella, Serra, Tavares. Allenatore: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (68′ Ranieri); Mandragora, Fagioli, Ndour (68′ Solomon); Parisi (92′ Marì), Piccoli (60′ Kean), Gudmundsson (92′ Nicolussi C.). A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Koauamé, Sohm. Allenatore: Paolo Vanoli

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno

1° ASSISTENTE: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia

2° ASSISTENTE: Vittoria Gioia della sezione di Nola

QUARTO UOMO: Valerio Crezzini della sezione di Siena

VAR: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

AVAR: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

LEGGI ANCHE: De Grandis: «Sono spaventato da come continuerà il calciomercato della Lazio! Ora…»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.