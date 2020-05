Lazio, esce il film della Supercoppa di Riyadh VIDEO

La Lazio ha pubblicato sui propri canali social, il primo episodio del film dedicato alla Supercoppa Italiana vinta a Riyadh

Il 22 dicembre 2019 la Lazio ha alzato, sotto il cielo arabo di Riyadh, la sua settima Supercoppa Italiana.

In quella partita i biancocelesti hanno vinto per 3-1 contro la Juventus grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Dopo mesi la società ha deciso di far rivivere a tutti quelle forti emozioni tramite un film ad episodi in onda sui canali social ufficiali. Questa sera è stato pubblicata la prima puntata.

https://www.facebook.com/watch/?v=3136084183117430