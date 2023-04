Lazio, Felipe Anderson in astinenza da gol: ecco da quanto non segna il brasiliano. Nelle ultime 10 gare di campionato non è mai andato a segno

Come riferito da Il Messaggero Felipe Anderson non segna da 10 gare, l’ultimo gol in campionato è stato quello contro il Milan a gennaio.

Nonostante l’ottima stagione che sta disputando il brasiliano con la Lazio, sotto porta non va a segno da un pò di partite, quest’anno è fermo a quota 6 gol, come nella passata stagione. Basta una rete per migliorarlo.