Lazio Esports, al via domani il torneo «Everybody Plays Home» FOTO

Sul profilo social della società è stato pubblicato un post in cui viene spiegato come si articolerà il torneo amichevole

L’emergenza Coronavirus ha fermato bruscamente l’Italia e insieme a lei anche il calcio: le disposizioni governative invitano tutti i cittadini a rimanere a casa per evitare ulteriori contagi. Per questo è il momento di prendere il joystick in mano e cominciare a giocare tra le mura casalinghe: #EverybodyPlayHome è il torneo online di Fifa20 a cui parteciperà anche la Lazio eSports. La competizione amichevole partirà domani, 25 marzo, dalle ore 20:30. Ecco il post della società su Instagram: