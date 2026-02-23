La Lazio rischia di far registrare il record negativo dell’era Lotito: nelle ultime 14 solo 3 vittorie

La Lazio di Maurizio Sarri, impoverita nella sessione invernale di calciomercato, rischia di chiudere un campionato disastroso. I numeri

La Lazio rischia di chiudere la peggior stagione della gestione di Claudio Lotito, un anno che potrebbe segnare un punto di rottura per il club biancoceleste. Attualmente, la squadra dista 11 punti dalla zona Europa, ma la vera preoccupazione non è tanto la classifica, quanto la mancanza di continuità e la qualità tecnica che, finora, ha deluso le aspettative.

La crisi della Lazio sotto Lotito

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio non ha mai finito nella parte destra della classifica dalla stagione 2009-2010, quando, sotto la guida di Davide Ballardini prima e Edy Reja poi, la squadra stentò a trovare la sua identità. Da allora, però, i biancocelesti avevano sempre costruito una solida presenza nella parte alta della classifica.

Numeri da brivido: solo tre vittorie nelle ultime 14 giornate

I numeri parlano chiaro: nelle ultime 14 giornate di campionato, la Lazio ha collezionato solamente tre vittorie, e solo 4 squadre in Serie A hanno fatto peggio in questo periodo. Questo è un segnale preoccupante che indica la difficoltà della squadra nel mantenere un rendimento costante!

Un anno difficile per la Lazio

Il peggior piazzamento di Claudio Lotito alla guida della Lazio, penalizzazioni escluse, risale alla stagione 2004-2005, quando i biancocelesti terminarono il campionato al 13º posto. Un piazzamento che sembrava impossibile da ripetere, ma che oggi appare a rischio, considerando l’andamento di questa stagione. La Lazio sta vivendo un’annata caratterizzata da troppe difficoltà sia a livello di risultati che di prestazioni sul campo.