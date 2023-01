Il tecnico biancoceleste prima della partita contro l’Empoli parla delle condizioni di Luis Alberto e della squadra. Le sue parole

Ai microfoni di DAZN è internvenuto il tecnico Maurizio Sarri prima della partita contro l’Empoli

PAROLE– «Luis Alberto nell’ultimo mese era indubbiamente il più in condizione rispetto agli altri giocatori, si è dovuto fermare per un acciacco e ora sembra stia bene. Confronto? È chiaro che fare contro il Lecce un primo tempo e poi un secondo tempo opposto in negativo è un qualcosa che ci deve lasciar pensare. Era inevitabile fare un esame di coscienza e cercare di far venire fuori le motivazioni di questi improvvisi cali di attenzioni»