 Lazio, discorso di Sarri alla squadra prima del Sassuolo: ha citato i tifosi
1 ora ago

Sarri
Db Auronzo di Cadore 23/07/2023 - amichevole / Lazio-Triestina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, discorso di Sarri alla squadra prima del Sassuolo: ha citato ci tifosi. Ecco cosa ha detto il tecnico biancoceleste ai suoi ragazzi

Il suo ritorno sulla panchina della Lazio, un anno e mezzo dopo l’addio, è stato accolto come quello di un Messia. Al suo nuovo esordio all’Olimpico contro il Verona, Maurizio Sarri ha ritrovato un popolo pronto a seguirlo incondizionatamente, un’investitura suggellata da uno striscione apparso in Curva Nord che suonava come un vero e proprio patto di fedeltà.

Il messaggio dei tifosi era un manifesto programmatico, un’investitura totale nei confronti del loro condottiero: «Bisogna credere in ciò che si fa. Dovete obbedire al comando di chi è rimasto su quella panchina. Avete l’obbligo di combattere per la Lazio e la sua gente. Non si faccia un passo indietro, non si ceda neanche un metro». Un appello chiaro, che chiede alla squadra di affidarsi completamente al suo Comandante e di onorare la maglia con un impegno totale, senza mai cedere.

Queste parole, cariche di passione, non sono cadute nel vuoto. Sarri le ha fatte sue, trasformandole nel cuore del discorso tenuto alla squadra alla vigilia della delicata trasferta di domani contro il Sassuolo. Il tecnico ha ribadito ai suoi giocatori il concetto di “obbligo”, spronandoli a non cadere nella “trappola” tesa dagli emiliani e a ripagare la fiducia smisurata dei propri sostenitori. Lo riporta il Messaggero.

Per Sarri, la missione è chiara: la gente laziale non deve essere più tradita, almeno non sul campo. L’amore incondizionato del pubblico merita una risposta concreta, una ricompensa per la loro incrollabile lealtà. L’obiettivo a breve termine è stato fissato: le prossime due vittorie non saranno solo un risultato sportivo, ma un “premio” dovuto a chi non ha mai smesso di credere.

