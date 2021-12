Lazio, difesa horror: mai così male dal 1958. Il dato statistico

La difesa della Lazio ha incassato già 29 goal in 31 partite di campionato: per trovare un risultato peggiore bisogna risalire a 64 anni fa

La Lazio si trova dentro l’ennesimo momento complicato della propria tribolata stagione. il pareggio per quattro a quattro di giovedì sera contro l’Udinese ha rimesso in mostra e amplificato un problema che era già molto evidente nei primi mesi di stagione: la fragilità eccessiva della difesa.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sono addirittura 29 le reti incassate in solo quindici giornate. Per trovare un dato peggiore bisogna risalire al 1957-1958, quando allo stesso punto del campionato le reti subite erano state 31. Per tornare all’attuale torneo si può inoltre notare come le uniche due squadre a fare peggio della Lazio siano state lo Spezia (34 goal subiti) e la Salernitana (31). Al pari dei biancocelesti ci sono Cagliari, Genoa e Sampdoria (l’avversario di domani). La media è dunque da zona retrocessione. A Marassi, in attesa del mercato, servirà una netta inversione di tendenza.