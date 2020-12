Lazio, difesa in allarme: out Luiz Felipe, Acerbi da valutare

Luiz Felipe è out, Acerbi da monitorare: per la Lazio è emergenza difesa. Hoedt, Radu e Patric gli unici disponibili

Ancora emergenza per la Lazio. In difesa, Inzaghi conta gli uomini. Come ricorda il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste inizia il 2021 con la minaccia degli infortuni: non è bastata la sosta per recuperare giocatori.

Luiz Felipe non ci sarà a Marassi contro il Genoa: il difensore ancora svolge lavoro differenziato in palestra per un problema alla caviglia. Da monitorare anche Acerbi. Il Leone si è fermato contro l’Hellas Verona, ha saltato il Napoli all’ultimo secondo, ha due allenamenti nelle gambe e non può essere rischiato. A completa disposizione ci sono, quindi, solamente Hoedt, Patric e Radu.