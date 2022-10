Lazio, settimana intensa in vista del derby con la Roma: il programma

Settimana intensa per la Lazio, che partirà con la Salernitana e si concluderà con il derby del 6 novembre

Domani prenderà il via una settimana intensa per la Lazio, che si concluderà con il derby del 6 novembre. Sette giorni che, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, cominceranno con il match con la Salernitana, previsto alle 18.

Lunedì e martedì si lavorerà in quel di Formello, mentre mercoledì ci sarà la rifinitura e la partenza per Rotterdam, dove giovedì gli uomini di Sarri affronteranno il Feyenoord, con tanto di qualificazione da conquistare. Venerdì rientro a Roma e seduta di scarico. Il resto è stracittadina, con rifinitura il sabato e partita la domenica.