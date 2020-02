Lazio, De Cosmi: «C’è la giusta mentalità per raggiungere obiettivi importanti»

Lazio, la parole di Roberto De Cosmi sul momento dei biancocelesti e la corsa al primo posto a Lazio Style Radio

Questa Lazio continua a far sognare: la vittoria in rimonta contro l’Inter porta i biancocelesti al secondo posto in classifica con 56 punti, una lunghezza sotto la capolista Juventus. A parlare del momento laziale c’è Roberto De Cosmi che ha detto la sua ai microfoni di Lazio Style Radio:

«La squadra sta ottenendo risultati importanti mediante prestazioni di livello, cresce così anche la convinzione nei giocatori. La Lazio ha fatto la partita contro un avversario di elevato calibro come l’Inter: le due squadre si rispettavano, la sfida è stata in equilibrio. I ragazzi di Inzaghi hanno voluto fortemente questa vittoria. Con un atteggiamento simile la Lazio può raggiungere obiettivi importantissimi. Tutte le componenti remano verso il medesimo obiettivo: ora il margine è ampio. Ora la Lazio ha acquisito la giusta mentalità per viaggiare forte, continuando allo stesso tempo a volare alto. La squadra riesce ora anche a gestire il risultato attraverso le proprie qualità. Tutto questo nasce con il tempo, è il frutto dei quattro anni di gestione Inzaghi. È un tecnico coraggioso».