Lazio Cremonese, proseguono le proteste dei tifosi biancocelesti! Esposto uno striscione con i versi de ‘Lo «smemorato»’ di Trilussa
Lazio Cremonese, continua la contestazione del tifo biancoceleste: cori e striscione nei primi 15 minuti di gara. La descrizione
La protesta del tifo biancoceleste nei confronti della società prosegue senza sosta. Anche in occasione della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese, la Curva Nord ha fatto sentire chiaramente il proprio dissenso nei confronti della dirigenza, scegliendo ancora una volta una forma di contestazione simbolica ma significativa.
Nei primi 15 minuti del match, il settore più caldo dello stadio ha intonato cori contro la società, accompagnando la protesta con l’esposizione di uno striscione dal forte valore evocativo. Una presa di posizione che conferma come il rapporto tra una parte del tifo organizzato e il club resti teso, nonostante l’impegno della squadra in campo.
Il messaggio scelto per la serata richiama la tradizione culturale romana e porta la firma di Trilussa, poeta simbolo della Capitale. Sullo striscione, infatti, campeggiavano i versi tratti da Lo «smemorato»:
«Eppoi succede spesso e volentieri
ch’ogni tanto quarcuno, pe’ prudenza,
se scorda quer che è stato infino a jeri».
Parole non casuali, utilizzate per sottolineare un malcontento che affonda le radici nel passato recente e che, secondo la Curva Nord, non può essere messo da parte o dimenticato. Una citazione colta, ma dal significato chiaro, che ribadisce come la contestazione non sia episodica, bensì parte di un percorso di critica strutturata verso la gestione societaria.
La protesta, limitata ai primi minuti della gara, non ha poi impedito al pubblico di sostenere la squadra, ma resta l’ennesimo segnale di una frattura ancora aperta sugli spalti dell’Olimpico. Un clima che continua ad accompagnare le partite casalinghe della Lazio e che rappresenta uno dei temi più delicati di questo finale di stagione.
