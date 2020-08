Lazio, continua il contrattempo per Correa: tornerà per la partenza per Auronzo

Secondo Il Messaggero, Correa avrebbe avuto un contrattempo familiare in Grecia che gli ha fatto saltare il raduno e il primo allenamento a Formello.

Simone Inzaghi ha già preparato la lista dei convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore. Ovviamente c’è anche il nome di Correa. Il “Tucu” giovedì non si è presentato al raduno. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Anche ieri non si è visto sui campi: un ritardo dovuto ad un contrattempo familiare, comunicato per tempo alla società.

La Lazio conta di rivederlo a Formello tra oggi e domani in vista della partenza e fa sapere che l’argentino, come da prassi per chi transita in Grecia, è stato sottoposto al tampone ed è risultato negativo.