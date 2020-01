Lazio, Inzaghi spera: le condizioni di Correa e Luis Alberto

Lazio, Luis Alberto e Correa verso il derby. Inzaghi spera di poter schierare la coppia fantasia sin dal primo minuto

Luis Alberto e Correa verso il derby. Le condizioni dei due giocatori, nei giorni scorsi, hanno tenuto in apprensione Inzaghi: domenica c’è il derby e serve il contributo dei migliori, dei Fantastici 4. Entrambi sono stati alle prese con qualche guaio fisico: lo spagnolo non ha partecipato alla trasferta di Napoli per un affaticamento al flessore; il Tucu è rientrato dopo due settimane di stop pe run problema al polpaccio.

Come riporta La Repubblica, lo staff della Lazio sta gestendo il recupero dei due giocatori. Ieri l’argentino ha svolto solo parte della seduta di allenamento per evitare ricadute, mentre Luis Alberto è tornato a correre. Nei prossimi giorni saranno valutati, ma Inzaghi può iniziare a tirare un sospiro di sollievo.