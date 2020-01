Calciomercato Lazio, Coentrão: «Mi piacerebbe giocare in Italia»

L’ex Real Madrid ieri era stato accostato alla Lazio in una clamorosa voce di mercato: ha rilasciato un’intervista dove spiega tutto

Nella giornata di ieri, era uscita un’indiscrezione di mercato che vedeva Coentrão accostato alla Lazio. Attualmente il giocatore è svincolato e siccome il suo agente è una vecchia conoscenza dei biancocelesti (stiamo parlando di Fernando Couto ndr), sembrerebbe sia stato proposto alla squadra di Inzaghi.

Il portoghese ha rilasciato una dichiarazione a Tuttomercatoweb.com : «Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo. Mi alleno per mantenere la forma. Non so dove andrò, però voglio giocare. Vedremo. Guardo molto la Serie A, è un bel torneo. Molto competitivo. Non ho ancora deciso dove andrò. Non lo so… Ho voglia di giocare. Bologna e Fiorentina sono due delle squadre. L’Inter ha grande qualità, come la Juve. E la Lazio che sta facendo bene. Ma i bianconeri hanno Cristiano, vinceranno tutto».