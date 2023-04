Lazio, cessazione di rapporto di consulenza per l’area delle sponsorizzazioni: la nota della società. Il comunicato del club

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che il rapporto di consulenza per l’area delle sponsorizzazioni e ricerca di iniziative mediatiche di interesse della Società è cessato. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio s.p.a. comunica che il rapporto di consulenza per l’area delle sponsorizzazioni e ricerca di iniziative mediatiche di interesse della Società, intrattenuto con la sig.ra Anna Nastri è cessato. La Società ringrazia la sig.ra Nastri per l’attività svolta e per i risultati conseguiti, avvertendo la clientela che la stessa non ha più alcun rapporto con la S.S. Lazio s.p.a»