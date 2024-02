Lazio: un centrocampista ha urgente bisogno di ritrovare il gol perduto

Un importante centrocampista della Lazio ha perso il feeling con il gol, che manca ormai da molto tempo e che sarebbe importante

Nella sconfitta con il Bologna non ha di certo brillato Luis Alberto, che in questo momento della stagione sta soffrendo di discontinuità. Se con il Bayern Monaco aveva disputato un’ottima partita, è calato vistosamente contro il Bologna.

In oltre, in questa stagione stanno mancando i suoi gol alla Lazio, che nella passata stagione si sono rivelati molto pesanti per la classifica. L’ultimo in questa Serie A risale alla trasferta in casa del Sassuolo.