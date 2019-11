Lazio-Celtic, fornita guida per i tifosi scozzesi: i dettagli

Il Celtic, con la collaborazione della Lazio, ha fornito ai suoi tifosi una guida utile sia per la durata della loro trasferta, che per l’ingresso allo Stadio Olimpico.

LE INFORMAZIONI –

Saranno messi a disposizione 41 bus navetta per portare i tifosi allo stadio e tornare alla stazione Termini alla fine della partita. Se hai un biglietto per lo stadio da £ 35, assicurati di essere su un autobus in direzione Curva Sud, e se hai un biglietto da £ 55, assicurati di essere su un autobus Monte Mario.

I fan saranno in grado di portare cibo nello stadio in sacchetti di carta o di plastica biodegradabili.

Birra e cibo saranno in vendita allo stadio.

Ci sarà un rallentamento alla fine della partita, la polizia deciderà per quanto tempo, ma potrebbe essere un’ora o più.

Nessun alcool in vendita nel centro della città dalle 18:00 di mercoledì 6 novembre alle 7 di venerdì 8 novembre.

Essere consapevoli del fatto che bere alcolici nelle strade sarà proibito e comporterà una multa di € 100 sul posto.

Resta in gruppi numerosi, ove possibile.

Mantenere un profilo basso mentre si è in città, in particolare la sera.

Evitare di indossare i colori del club mentre si cammina per la città, in particolare la sera. Gli autobus per il gioco.

Gli autobus saranno forniti agli appassionati dalle 14:00 di giovedì 7 novembre, da Piazzale delle Canestre.

Resta paziente mentre aspetti sugli autobus, questi opereranno su un servizio navetta.

Non portare o consumare alcolici al punto d’incontro degli autobus navetta.

In nessun caso i tifosi dovrebbero raggiungere lo stadio a piedi.

È importante rispettare sempre le istruzioni della polizia.

Prima di salire a bordo degli autobus per lo stadio, tutti i tifosi dovranno mostrare il loro biglietto.. Arrivo allo stadio.

Una volta allo stadio verranno raggruppati tra i sostenitori.

Ai fan verrà chiesto di esibire un documento di identità con foto prima di entrare nello stadio, questo deve contenere nome e data di nascita.

I bagagli non saranno ammessi nello stadio e non è disponibile un deposito.

Verranno controllati tutti i banner che entrano nello stadio, saranno ammessi solo i banner del Celtic FC.

Non saranno ammessi banner contenenti messaggi o simboli politici.

I caricabatterie telefonici non saranno ammessi nello stadio e non è disponibile un deposito. L’area dietro l’obiettivo occupato dai tifosi del Celtic ha una passerella centrale. Questo deve essere tenuto sempre chiaro per l’accesso di emergenza.

Dopo che i tifosi della partita saranno tenuti nello stadio, questo potrebbe durare fino a un’ora o più, la polizia deciderà.

All’uscita dallo stadio ci saranno autobus che porteranno i fan a Termini con un servizio navetta.

I fan potrebbero voler organizzare il trasferimento dei taxi dopo la partita per evitare ritardi nel ritorno al centro della città.

In nessun caso i tifosi dovrebbero raggiungere lo stadio.

Ci saranno restrizioni sul fatto che l’alcol venga venduto a Roma, in particolare nelle parti storiche della città, e servito in contenitori di vetro.

I fan non devono portare bottiglie / contenitori di vetro o lattine nelle strade.

I fan che si presentano ai tornelli in chiaro stato di ubriachezza potrebbero non essere ammessi se sono percepiti come comportamenti aggressivi o molesti o se sembrano aver bisogno di cure mediche. In quest’ultimo caso verranno portati in una delle ambulanze per essere controllati.

Gli autobus saranno disponibili da Piazzale delle Canestre a partire dalle 14:00 e i fan dovrebbero recarsi lì per tutto il pomeriggio.