Lazio, Casale carica i fan: il messaggio di battaglia – FOTO

Alza la voce Nicolò Casale e carica i fan, ecco il messaggio del giocatore della Lazio per i propri tifosi dopo il ko con l’Atletico Madrid

La trasferta spagnola della Lazio non ha portato al risultato sperato. Com’è noto, nella giornata di ieri i biancocelesti hanno perso per 2-0 in casa dell’Atletico Madrid, confermando quindi il secondo posto nel girone. Un ko che non sembra aver scalfito l’entusiasmo di Nicolò Casale come dimostra il messaggio che il difensore ha mandato sui propri fan su Instagram.

IL COMMENTO – «Contro tutto e tutti. Correndo o cadendo, sempre a testa alta».