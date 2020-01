Lazio, Canovi: «Panchina da migliorare. Giroud? Ottimo colpo»

Lazio, le parole del procuratore Dario Canovi sulla rosa biancoceleste e la possibilità Giroud ai microfoni di RadioSei

Questi ultimi due giorni di mercato sta facendo trepidare i tifosi biancocelesti: il nome che si fa sempre più importante per l’attacco della Lazio è Olivier Giroud. Ai microfoni di RadioSei ha parlato il procuratore Dario Canovi e ha commentato così l’affare sul francese:

«Definire la sessione invernale ‘mercato di riparazione’ ormai ha poco senso. Le squadre si stanno rinforzando, basti pensare all’Inter con Eriksen, Young e Moses, ma anche al Napoli, che ha acquistato dei titolari. La Lazio? Questa stagione ha una grande opportunità. La Juventus, e non lo dico dopo la sconfitta di Napoli, non sembra essere la solita ammazza campionato. I biancocelesti negli 11 sono da vertice della classifica, lo hanno dimostrato sul campo con vittorie importanti su campi difficili. E’ la panchina il tallone d’Achille, è li che potrebbe migliorare. Ho grande stima del Direttore Sportivo Tare, penso che sia fra i migliori su piazza, ma so che crede poco nel mercato di gennaio. Giroud? Sarebbe un ottimo colpo, un giocatore esperto che può tornare molto utile per la seconda parte di stagione.»