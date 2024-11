Lazio, ora arriva il difficile: due mesi di fuoco per i biancocelesti. Il calendario

Lazio, dopo una grande prima parte di stagione ora arrivano due mesi pieni di insidie e che diranno molto sulla stagione dei biancocelesti

La Lazio ha stupito tutti in questo avvio di stagione, ma i prossimi due mesi riveleranno veramente a cosa può ambire la squadra di Baroni. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti torneranno in campo domenica 24 novembre contro il Bologna, per poi andare a Parma il 1 dicembre. Nel mezzo la sfida di Europa League contro il Ludogorets.

Il 5 e l’8 dicembre ci sarà la doppia sfida con il Napoli, prima in Coppa Italia e poi in campionato. Successivamente, le ultime quattro partite dell’anno saranno contro Ajax (12 dicembre), Inter (16 dicembre), Lecce (21 dicembre) e Atalanta (28 dicembre). Per concludere questi due mesi di fuoco ed il girone d’andata della Serie A il 5 gennaio ci sarà il derby contro la Roma.