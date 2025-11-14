Lazio, per il mercato la data chiave è quella del 15 dicembre. Petrucci: «Lotito e Fabiani hanno un obiettivo chiaro»Lazio, per il mercato la data chiave è quella del 15 dicembre. Petrucci: «Lotito e Fabiani hanno un obiettivo chiaro»

Lazio, tra attese e strategie: il punto sul mercato di gennaio secondo Petrucci. Per il giornalista la speranza è quella di una sessione libera in estate

La Lazio si avvicina alla finestra di mercato di gennaio con un misto di attesa e incertezza, mentre le parole di Matteo Petrucci a Radio Laziale contribuiscono a definire un quadro complesso. Il giornalista di Sky Sport ha posto subito l’accento sul nodo centrale per il futuro immediato della Lazio: il responso della nuova commissione sul bilancio. «La Lazio nei prossimi giorni invierà i conti della trimestrale ed entro il 15 dicembre arriverà una risposta», ha spiegato Petrucci. Una scadenza che pesa enormemente, perché da quella valutazione dipenderanno margini di manovra, risorse disponibili e strategie operative.

Nonostante l’attenzione rivolta all’imminente sessione invernale, Petrucci ha suggerito una lettura più ampia delle intenzioni della Lazio. A suo avviso, infatti, «il vero obiettivo sia quello di lavorare per un mercato aperto alla prossima estate», lasciando intendere che il club potrebbe scegliere un approccio più prudente a gennaio. Una prospettiva che invita tifosi e ambiente a immaginare un mese di transizione più che di rivoluzione.

Il tema del saldo zero, cardine delle strategie della Lazio, occupa una parte importante della riflessione di Petrucci. Se la sessione di gennaio dovesse svilupparsi mantenendo l’equilibrio contabile, la Lazio potrebbe limitarsi a operazioni mirate e sostenibili. In quest’ottica va inserito anche il futuro di Mandas: il giovane portiere ha mercato, ma secondo Petrucci trovare una soluzione immediata sarà difficile, mentre a giugno la Lazio avrebbe maggiori possibilità di cederlo. Discorso diverso per Gila, la cui crescita è evidente ma che potrebbe essere difficile trattenere: «Vederlo alla Lazio il prossimo anno sarà molto complicato», ha dichiarato il giornalista. E poi le necessità tecniche di Sarri, già definite: un terzino sinistro e una mezzala capace di portare più gol alla Lazio.

Sul fronte rinnovi, il clima appare più sereno rispetto ad altri aspetti legati alla Lazio. Petrucci sottolinea che «la situazione rinnovi non è così drammatica» e che per giocatori come Romagnoli, Provedel e Marusic esistono margini concreti per trovare un accordo. A fare la differenza, però, saranno le valutazioni tecniche dello stesso Sarri, che avrà un ruolo decisivo nel determinare la Lazio del futuro.

In conclusione, la Lazio sembra avviarsi verso un gennaio di gestione più che di trasformazione. Le limitazioni economiche, la risposta della commissione e le prospettive estive condizioneranno ogni scelta. Sarri vuole rinforzi precisi, ma la Lazio potrebbe dover attendere giugno per interventi di peso, costruendo passo dopo passo la squadra del domani.