Lazio Cagliari, 10 anni fa il poker dell’Olimpico: il ricordo del club

Lazio Cagliari, il club ha ricordato la vittoria di dieci anni fa contro i rossoblù. In quell’occasione furono quattro i gol segnati dai biancocelesti

La Lazio ha ricordato così la vittoria contro il Cagliari di dieci anni fa:

COMUNICATO – È lunedì 3 novembre 2014 ed allo stadio Olimpico la Lazio ospita il Cagliari nella sfida valida per la X giornata di Serie A 2014-2015.

Dopo appena sette giri d’orologio è Mauri a sbloccare la sfida. Sull`angolo conquistato da Candreva, arriva un tiro di Biglia dal limite dell`area che carambola nella mischia: il numero 6 biancoceleste anticipa Rossettini e con un tocco ravvicinato deposita in rete. Poi l’uno-due di Klose a chiudere virtualmente il match, realizzando una doppietta tra il 25’ ed il 26’.

Il tedesco prima avvia l`azione, palla a destra per Candreva, rapido il cross telecomandato per Lulic, sponda aerea del bosniaco per lo stesso Klose che arriva in corsa, apre il piatto destro e deposita in rete. Un altro minuto ed arriva subito il tris: Lulic ruba palla a Conti ed avvia il contropiede e scarica il pallone su Miro che ha stoppa prima di angolare il suo tiro, leggermente toccato da Ceppitelli in scivolata.

In avvio di ripresa Braafheid rimette in partita il Cagliari con un autogol ed al minuto 84 Joao Pedro illude i sardi poi in pieno recupero è Ederson, al rientro dopo un intervento chirurgico e uno stop di otto mesi, a chiudere definitivamente la sfida trasformando in gol il pallone messo al centro da Candreva.

Così i biancocelesti quella sera: Marchetti, Pereirinha, de Vrij, Ciani, Braafheid, Parolo, Biglia, Lulic (79` Onazi), Candreva, Klose (62` Djordjevic), Mauri (88` Ederson). Allenatore: Pioli