Lazio-Cagliari, le probabili formazioni

Lazio-Cagliari, alla vigilia della sfida casalinga contro i sardi queste le probabili scelte di Sarri e Ranieri

Ormai ci siamo, sabato la Lazio tornerà in campo per confermare quanto di buono fatto martedì sera con il Celtic in Champions, ma di fronte avrà il Cagliari voglioso di punti fondamentali per la salvezza. A pochi giorni dalla sfida queste le probabili scelte di Sarri e Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.