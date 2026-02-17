Lazio Cagliari, riprendono gli allenamenti a Formello: Sarri prepara la trasferta

Lazio Cagliari entra nel vivo con la ripresa degli allenamenti: doppia seduta in programma e rifinitura venerdì prima della partenza per la Sardegna

La Lazio torna al lavoro a Formello agli ordini di Maurizio Sarri, tecnico chiamato a guidare la reazione biancoceleste dopo l’ultimo impegno di campionato. Terminato il breve riposo concesso alla squadra, oggi alle 15.30 scatterà ufficialmente la preparazione alla trasferta di Cagliari, in programma sabato sera alla Unipol Domus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la settimana sarà strutturata con un programma intenso ma calibrato. Domani è prevista una doppia seduta: la prima al mattino alle 10.30, la seconda nel pomeriggio alle 15. Una scelta che testimonia la volontà dello staff tecnico di lavorare sia sulla condizione atletica sia sugli aspetti tattici in vista di una gara delicata per la classifica.

Lazio Cagliari, giovedì prevista una nuova seduta pomeridiana

Giovedì la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio, mentre venerdì mattina andrà in scena la rifinitura che precederà la partenza per la Sardegna. Un calendario studiato per arrivare alla sfida contro il Cagliari con la migliore condizione possibile e con le idee chiare sull’assetto da proporre.

Sarri punta a ritrovare compattezza e intensità, elementi fondamentali per affrontare una trasferta che può incidere sul percorso stagionale dei biancocelesti. La settimana di Formello sarà quindi decisiva per definire scelte e recuperi in vista di Cagliari-Lazio.