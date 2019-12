Luciano Bruni, tecnico ed ex giocatore, è intervenuto per parlare della situazione in casa Lazio

Luciano Bruni, allenatore ed ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Conferme? La Lazio, che dopo il primo tempo con l’Atalanta ha fatto una grandissima cavalcata».