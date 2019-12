Lazio, Bonolis: «Ho abbracciato Lotito per aver fatto piangere i bianconeri»

Anche Paolo Bonolis ha esultato per la vittoria della Supercoppa da parte della Lazio, ai danni dei bianconeri…

Non sono solo i tifosi della Lazio a gioire per la vittoria della Supercoppa. Come Paolo Bonolis, noto sostenitore dell’Inter che – sulle frequenze di Radiosei – ha svelato un simpatico siparietto col patron biancoceleste:

«Chiunque riesca a far piangere i bianconeri merita un grande abbraccio. Ho abbracciato anche il presidente Lotito nell’evento organizzato da Suor Paola, poi è andato via dicendo che sarebbe andato a messa. Tanti auguri a tutti, vi lascio a sogni, là dove volano le aquile».