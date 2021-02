Lazio, la squadra di Inzaghi in partenza per Bologna – VIDEO

La Lazio ha mostrato sui social l’arrivo della squadra all’aeroporto di Fiumicino: partenza in direzione Bologna per il match di domani

Mancano poco meno di 24 ore al fischio d’inizio del prossimo impegno della Lazio, che se la vedrà al Dall’Ara contro il Bologna alle 18:00. La gara sarà valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A e sarà fondamentale in ottica Champions e in ottica salvezza.

In questi minuti, la squadra allenata da Simone Inzaghi sta partendo in direzione del capoluogo emiliano. I biancocelesti sono infatti arrivati all’aeroporto di Fiumicino e, con un video postato sul proprio profilo Twitter, la società ha documentato tutto. «Pronti al decollo!» ha scritto la Lazio sui propri social. La speranza è che le aquile possano spiccare il volo anche in campo domani.