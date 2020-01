Lazio, Berisha saluta: «Grazie per tutto»

Il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Fortuna Dusseldorf. Su Instagram ringrazia la Lazio

«Grazie per tutto Lazio, club, compagni di squadra e tifosi». Questo è stato il messaggio lasciato direttamente da Valon Berisha in una storia sul suo profilo Instagram.

Il centrocampista si è trasferito ufficialmente in prestito al Fortuna Dusseldorf, ma non ha voluto far mancare un messaggio di ringraziamento a chi gli ha dato la possibilità di esprimersi, seppur per poco, su palcoscenici internazionali. Berisha non è stato particolarmente fortunato con la maglia biancoceleste, per questo ha voluto cogliere l’occasione di andare a giocare in Germania e ritrovare la condizione mentale e fisica.