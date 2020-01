Lazio, Bergomi: «La squadra di Inzaghi è impressionante»

Nel Club guidato da Fabio Caressa su Sky, Beppe Bergomi dice la sua riguardo le potenzialità della Lazio in campionato

Come di consueto, ieri sera sull’emittente di proprietà della Comcast, è andato in onda il Club di Caressa. Anche la Lazio è stata presa in analisi, dopo la vittoria sulla Sampdoria.

Dei biancocelesti ha parlato Beppe Bergomi: «Impressionante. Ho guardato la partita di ieri con la Samp. Ha gente che sa palleggiare, gente che sa andare nello spazio, Lazzari e Lulic che corrono tantissimo sulle fasce. Inoltre fa bene anche la fase difensiva. Credo abbia più potenzialità dell’Inter. Luis Alberto ha delle accelerazioni incredibili palla al piede. Milinkovic ti permette di giocare la palla alta con i lanci della difesa. E quella è un’arma in più importante».