Lazio, Bergamo prima tappa per riprendere a sognare

Lazio, il 24 giugno la squadra di Inzaghi riprenderà il proprio cammino in campionato partendo da Bergamo

Da Roma a Bergamo, la sfida con l’Atalanta sarà di vitale importanza per la Lazio. Il 24 giugno dopo quattro mesi i biancocelesti torneranno in campo in quella che sarà subito una sfida decisiva per continuare a rimanere attaccata alla vetta che ora dista un punto.

Con l’Atalanta è cambiata la stagione, da quel pirotecnico 3-3 dell’Olimpico che ha suonato la sveglia nella testa dei giocatori. Da quel match è stata una corsa inesorabile che ha portato la Lazio a giocarsi di fatto il titolo con la Juventus. Il conto alla rovescia è iniziato per riprendere da dove il coronavirus ha interrotto.