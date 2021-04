Lazio Benevento, domani alle 13 la conferenza stampa di Farris

Con una nota ufficiale, la Lazio ha confermato che domani Massimiliano Farris presenterà in conferenza stampa la gara col Benevento

Mancano solamente due giorni ad un’altra importantissima sfida di campionato per la Lazio. I biancocelesti, orfani ancora di Simone Inzaghi, affronteranno allo Stadio Olimpico il Benevento del fratello Pippo per la 31esima giornata della Serie A 2020-2021. A guidare la squadra ci sarà ancora una volta il vice Massimiliano Farris. Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il club ha confermato che domani alle 13.00 il tecnico interverrà in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le parole del club:

«Il vice tecnico biancoceleste Massimiliano Farris interverrà ai microfoni di Lazio Style Channel, alla vigilia di Lazio-Benevento, domani, sabato 17 aprile, alle ore 13:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello».