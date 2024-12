Lazio, Baroni a colloquio con la squadra: è successo ieri a Formello

Lazio a colloquio con mister Baroni dopo la sconfitta contro l’Inter. Ieri in quel di Formello c’è stato un confronto tra allenatore e giocatori

La Lazio lunedì sera ha incassato la più brutta sconfitta casalinga della storia del club. Un incidente di percorso che non può passare in sordina, ma che soprattutto non può cancellare quanto di buono fatto fino ad ora tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, in quel di Formello, mister Baroni avrebbe tenuto un breve colloquio con la squadra. Un discorso breve, di circa dieci minuti, nessuna sgridata, Baroni si è assunto la responsabilità senza cercare alibi o scuse. I calciatori avrebbero apprezzato particolarmente lo scudo fatto dal mister nei confronti della squadra.