Lazio-Auronzo, Acerbi: «I nuovi sono molto umili. Vavro? Mi piace!»

Francesco Acerbi ha parlato al termine dell’amichevole

Un rotondo 18-0 per iniziare al meglio questo ritiro. La Lazio di Simone Inzaghi passeggia letteralmente sull’Auronzo e al termine del match Francesco Acerbi, autore anche di una doppietta, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco ciò che ha detto.

LE PAROLE DI ACERBI NEL POST GARA – «Quella di oggi è stata una sgambata importante. Ho provato anche un’altra posizione e mi sono divertito. Ma io mi diverto sempre quando gioco. La squadra in questi giorni sta reagendo bene. Non siamo ancora tutti, ma questo ci permette di lavorare anche meglio: abbiamo più tempo e più concentrazione. Nei prossimi giorni arriveranno anche gli altri e continueremo a prepararci per la nuova stagione tutti insieme. I nuovi si stanno integrando molto bene, perché sono ragazzi molto umili. Anche io lo scorso anno ci ho messo davvero poco ad ambientarmi. Vavro lo conosco da due giorni, è un ragazzo molto attento, mi piace molto. Ha una buona struttura fisica e un buon piede. Praticamente ha tutte le qualità che servono per diventare un ottimo giocatore. Certo, ci vorrà del tempo, ma ha già dimostrato il suo valore. Ha anche la testa, che per un difensore è essenziale», conclude così Acerbi.