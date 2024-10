Lazio, l’attacco vola in Europa: solo tre squadre hanno fatto meglio

Lazio, i biancocelesti hanno realizzato nove reti in tre partite. Solamente tre squadre tra Champions, Europa e Conference hanno fatto meglio

Con la vittoria per 0-2 ad Enschede la Lazio è salita a 9 reti realizzate in tre partite tra Dinamo Kiev, Nizza e Twente. In Europa League nessuno ha fatto meglio della squadra di Baroni, solamente il Galatasaray ne ha fatti gli stessi dei biancocelesti (subendone però 5 in più).

Considerando tutte e tre le competizioni europee, solo in Champions League ci sono compagini che hanno fatto meglio dopo le prime tre giornate: Borussia Dortmund (12), Barcellona (10) e Bayern Monaco (10). Tra le squadre di Serie A invece, i capitolini sono al momento i migliori.