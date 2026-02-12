Lazio Atalanta, grande attesa per il ritorno all’Olimpico ma il pubblico resta incerto

Lazio Atalanta, continua la protesta dei tifosi capitolini contro il loro presidente e contro le scelte della società di questo inverno: le ultime

La Lazio torna a giocare tra le mura amiche dell’Olimpico sabato alle 18, dopo due trasferte consecutive: quella di campionato a Torino e la sfida di Coppa Italia a Bologna. La squadra di Maurizio Sarri ospiterà l’Atalanta, ma a tenere banco non è solo il campo, ma anche la risposta del pubblico biancoceleste.

Lazio Atalanta, il ritorno del pubblico tra incertezze e contestazioni

La domanda che accompagna l’avvicinamento alla partita è semplice, ma cruciale: quanti tifosi ci saranno sugli spalti? Al momento, come riporta il Corriere dello Sport, sono stati venduti circa 2.700 biglietti per la gara contro la Dea, con l’ulteriore incognita rappresentata dalle decisioni degli abbonati, divisi tra chi deciderà di sostenere la squadra dal vivo e chi, invece, proseguirà con la contestazione verso la società.

Lazio Atalanta, il precedente contestato

Un copione già visto nella partita di Lazio Genoa dello scorso 30 gennaio, quando l’Olimpico ospitò appena 4.000 spettatori. In quella occasione, il tifo organizzato aveva scelto di seguire la gara da Ponte Milvio, aderendo all’invito della Curva Nord e creando un’atmosfera fuori dal cuore dello stadio, ma a pochi chilometri di distanza. La stessa forma di protesta è stata annunciata anche per Lazio Atalanta.

Lazio Atalanta, il ruolo degli abbonati: la chiave per l’atmosfera

L’incertezza sulla presenza del pubblico, dunque, dipenderà in larga misura dalla risposta degli abbonati, che complessivamente sono 29.918. Saranno loro a inviare il segnale più chiaro sull’atmosfera che si respirerà sabato all’Olimpico. Un match che, oltre ad avere rilevanza sul piano sportivo, rappresenta anche un test importante per capire l’umore dei tifosi e la loro posizione rispetto alle scelte della società.

Sarà un sabato di grande attesa non solo per la sfida sul campo, ma anche per la risposta dei tifosi biancocelesti.

