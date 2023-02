Lazio-Atalanta, Koopmeiners: «Dobbiamo lavorare molto bene in settimana per prepararci al meglio»

Il centrocampista dell’Atalanta, Koopmeiners, ha parlato della sfida di sabato contro la Lazio di Sarri. Le sue dichiarazioni

Il giocatore olandese, Koopmeiners, ha presentato la partita che si disputerà sabato all’Olimpico contro la Lazio sui canali ufficiali del club bergamasco. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Dobbiamo assolutamente reagire subito: dopo una sconfitta del genere non sarà facile farlo, ma dobbiamo lavorare molto bene in settimana per prepararci al meglio alla prossima gara, contro la Lazio. È un big match e dovremo essere pronti»