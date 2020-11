Lazio, assenti i giocatori in attesa dell’esito. Radu, si avvicina il rientro

Le ultime sulla Lazio dal centro sportivo di Formello.

Squadra in campo intorno alle ore 10:30 presso il centro sportivo di Formello.

Riscaldamento iniziale, poi esercitazioni tecniche e sul possesso palla con partitella finale.

In campo con la squadra c’è anche Stefan Radu, sempre più vicino al rientro.Lavoro parzialmente a parte per Patric. Gli altri giocatori si sono allenati: presenti Caicedo, Muriqi, Correa, assenti i giocatori che attendono l’esito del tampone, quindi Immobile, Leiva, Strakosha, Lazzari. Assente anche Luis Alberto.