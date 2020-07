Lazio, Armini: «Rinnovare era il mio obbiettivo e il mio sogno» FT

Dopo l’ufficialità del rinnovo con la Lazio, Nicolò Armini, ha pubblicato un post sul proprio account Instagram

La Lazio e Armini inseme sino al 2023. Dopo l’ufficialità della società, il giovane calciatore si è affidato al proprio account Instagram per esprime tutta la propria gioia.

Ecco il post di Armini: «Rinnovare era il mio obbiettivo e il mio sogno. Volevo continuare con questa maglia e con questi colori per me unici. Ringrazio il club che da sempre mi sostiene, la mia famiglia e tutte quelle persone che mi sono state vicino in questi anni. Festeggiare un rinnovo dopo la vittoria di ieri è ancora più bello, il sogno continua.»