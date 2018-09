Lazio, otto fa il primo volo di Olympia sopra l’Olimpico: il ricordo del club sui social – FOTO

Il 22 settembre di otto anni fa, l’aquila Olympia volava per prima volta sopra l’Olimpico: ecco come la Lazio ha ricordato quel giorno

Era il 22 settembre del 2010 e l’armata di mister Reja affrontava il Milan all’Olimpico. Quella partita non passò alla storia nè per il risultato, nè per la prestazione dei biancocelesti, bensì perchè – a qualche minuto dal fischio d’inizio – l’aquila Olympia volò per la prima volta sopra il noto impianto romano, causando l’emozione dei romantici tifosi della Lazio. Da quella partita, il volteggio dello splendido rapace prima delle sfide interne dei capitolini è ormai diventata una consuetudine che, però, non ha mai perso la sua capacità di causare i brividi dei presenti. A distanza di otto anni, la Lazio ha ricordato quella data sui propri profili social, pubblicando una foto della diretta interessata, ed accompagnandola con queste parole: «Olympia volò per la prima volta in questo giorno nel 2010».