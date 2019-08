Lazio, 18 anni fa l’esordio di Mendieta: il ricordo dell’ex giocatore sui social – VIDEO

Gaizka Mendieta ha ricordato sui propri profili social il suo esordio con la Lazio, avvenuto il 21 agosto di diciotto anni fa

Gaizka Mendieta è uno dei maggiori rimpianti della storia della Lazio. Lo spagnolo arrivò a Roma nel 2001 con due finali di Champions League appena disputate ed il riconoscimento di migliore giocatore del torneo. 48 furono i milioni spesi dal club capitolino per acquistarne cartellino, eppure la sua storia in maglia biancoceleste non andò come previsto. Mendieta, tuttavia, ha dimostrato di essere rimasto legato al mondo laziale, lo testimonia il post pubblicato quest’oggi dallo stesso ex giocatore sui propri profili social. Lo spagnolo, infatti, ha pubblicato un video ricordare il giorno del suo esordio con l’aquila sul petto, avvenuto il 21 agosto di diciotto anni fa. Di seguito, ecco il post: