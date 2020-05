LAVAGNA TATTICA – Luis Alberto è il centrocampista che tira più in Serie A

Luis Alberto è una fonte di gioco determinante per la Lazio, in qualsiasi fase. Si tratta anche del centrocampista che tira più in Serie A

Difficile sintetizzare in un ruolo l’importanza che Luis Alberto ha nella Lazio. Pur essendo nominalmente mezzala, lo spagnolo agisce letteralmente ovunque. Quando i biancocelesti costruiscono dal basso, arretra per fare uscire la squadra in modo pulito.

Quando invece la Lazio attacca, lo spagnolo è letale in zona di rifinitura. Un dato significativo: Luis Alberto è il centrocampista della Serie A che tira più in porta: 71 conclusioni per il momento.