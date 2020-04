LAVAGNA TATTICA – Acerbi è eccezionale nel gioco lungo

Acerbi è un riferimento fondamentale per il palleggio della Lazio. Si tratta del difensore che in Italia ha più lanci lunghi riusciti dopo Alves

Se la Lazio è una squadra che palleggia molto bene da dietro (qualità sottovalutata dei biancocelesti), molti meriti sono di Acerbi. L’ex Sassuolo è uno dei principali riferimenti della prima costruzione, spesso tra l’altro si sgancia in avanti alle spalle della linea di pressione per prendere in controtempo gli avversari.

Inoltre, qualità fondamentale per una squadra molto verticale, ha anche grandi capacità sul gioco lungo. Basti pensare che, dopo Bruno Alves, è il giocatore della Serie A con più lanci lunghi riusciti per 90′: ben 5.9. I suoi cambi di campo per Lazzari e i lanci lunghi per le punte (tra cui Milinkovic-Savic) sono quindi una risorsa tattica importante per la squadra.