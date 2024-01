Lautaro: «Con la Lazio grande gara. E’ stata decisiva questa cosa»

Lautaro Martinez torna a parlare della vittoria in Supercoppa Italiana contro la Lazio: le dichiarazioni dell’attaccante

Lautaro Martinez, in conferenza, è tornato a parlare del 3-0 in Supercoppa alla Lazio.

BEL GIOCO CON LA LAZIO MA NIENTE GOL PERSONALE – «Dico sempre che non è importante chi segna ma sviluppare il gioco come l’altro giorno. Abbiamo fatto tutti una grande gara, chi ha giocato, chi è entrato e chi no. È importante continuare così lavorando, facendo questo percorso col mister. Domani c’è una partita importante contro un avversario di valore. Serve una grande partita per portare a casa il nostro obiettivo».

