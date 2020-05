La Russa: «Spadafora non decide nulla, ha manie di grandezza»

Dopo le parole del Ministro dello Sport, Spadafora, è arrivata la replice del Vicepresidente del Senato, La Russa

Davanti alle telecamere di Sportitalia, il Vicepresidente del Senato La Russa ha commentato la questione Scudetto:

«Per finire il campionato e assegnarlo in maniera confusa ho dei dubbi. Se si riprende a giocare può starci, se non si riprende a giocare bisogna individuare le squadre per le coppe, ma non credo che la Juventus dopo aver tuonato per tanti anni voglia lo scudetto di cartone. Anche per la Lazio non sarebbe giusto. Ho una proposta da fare: se riescono ad andare avanti, quando sarà passato, meglio di nulla. Se non si riesce a riprendere il campionato, dopo tutto questo tempo che i giocatori sono stati fermi, un torneo che assegni lo scudetto fra le prime quattro sarebbe bello. Una specie di scudetto simbolico, ma che valga per gli annuari».



E sulle parole del Ministro Spadafora: «Non decide nulla. Spadafora è un bravo ragazzo, ma ha queste manie di grandezza di decidere lui quello che succede. Ha altro da fare? È come se il calcio non fosse la terza azienda del paese, dimostra pressapochismo. Voglio parlare di calcio, ma non è possibile che giuridicamente possa essere Spadafora a decidere alcunché. Poi, se la sua maggioranza ascolta i consigli, viene in aula e mette d’accordo tutti, allora se ne parla. Ma Spadafora se ne faccia una ragione: non decide nulla da solo. Decide più Claudio Lotito di lui».