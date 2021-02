La Raggi inaugura la fondazione S.S. Lazio 1900: «Il club non nasce per sfide facili»

La sindaca di Roma ha inaugurato questa mattina la nuova fondazione S.S.Lazio 1900, nata come Onlus

Virginia Raggi ha inaugurato questa mattina la nascita di una nuova Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale): stiamo parlando della Fondazione S.S. Lazio 1900.

La fondazione nasce nel centenario della costituzione in Ente Morale di quella che fu la Società Podistica Lazio, grazie alla proposta del Ministro dell’Istruzione Pubblica, Benedetto Croce.

Alla breve ma sentita cerimonia ha preso parte anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che oltre ai vari riti del caso, si è espressa anche sul match di questa sera contro il Bayern Monaco: «La Lazio non nasce per sfide facili, lo sappiamo tutti, ma speriamo che tutto vada per il meglio». Sono state queste le sue parole sul match.