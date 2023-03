La lotta Champions si complica per il Milan: si ferma Ibrahimovic

Arrivano notizie poco positive per i rossoneri, in piena lotta Champions: si ferma Zlatan Ibrahimovic

Brutte notizie per il Milan, in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa.

Come riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha accusato un infortunio muscolare alla coscia destra al rientro dalla sosta per le nazionali. Le sue condizioni verranno valutate in settimane, ma alcuni rumors sostengono che possa essere un problema abbastanza serio.