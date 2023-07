Kerkez si presenta: «Il Bournemouth è il club che mi ha voluto di più, e poi giocare in Premier è un sogno»

Kerkez, l’ormai ex Az che piaceva molto anche alla Lazio ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore del club inglese

IL CLUB CHE MI HA VOLUTO – Quando è iniziata la trattativa con il Bournemouth ho subito sentito la considerazione che il club ci ha mostrato. I dirigenti sono addirittura venuti a trovarci a casa per parlarci del progetto. Questa è stata la motivazione più importante nella mia scelta.

Sono seguiti alcuni giorni impegnativi, ma ora che sono finalmente qui, sono davvero felice ed eccitato”. E’ stata una decisione importante, ma in realtà, sin da quando ero bambino, ho sempre sognato di giocare nel miglior campionato del mondo che è la Premier League. Avere l’opportunità di venire in un club come il Bournemouth è una grande cosa. Quindi sono davvero felice di essere qui. Anche l’allenatore ha avuto un peso sulla mia scelta, viene dal campionato spagnolo quindi anche la sua filosofia mi piace