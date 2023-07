Kerkez ha preso la sua decisione: vuole andare alla Lazio, lo ha già comunicato all’AZ. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti

Secondo quanto riporta TMW, Milos Kerkez ha preso la sua decisione: vuole andare alla Lazio. il giocatore avrebbe già comunicato la sua scelta all’AZ Alkmaar, ma c’è però ancora distanza fra i club. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, per provare ad arrivare alla fumata bianca.

L’offerta del club capitolino è ferma a 12 milioni di euro, mentre la richiesta è di 15 milioni. Discorso differente per Pellegrini, la prima scelta di Maurizio Sarri. La richiesta della Juve per la cessione a titolo definitivo del giocatore è di 8 milioni di euro e da parte dei biancocelesti, almeno per il ora, non c’è stata alcuna offerta. Però i contatti vanno avanti, i capitolini dovranno scegliere il nuovo terzino sinistro.